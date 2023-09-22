YÖK'ten yeni karar: Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek

YÖK Başkanı Erol Özvar
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadelerini kullandı.
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36 dakika önce
YÖK Başkanı Erol Özvar
YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadelerini kullandı.
ÖSYM soru güvenliğini sağlamak için kılı kırk yaran, hassas bir süreç yürütüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Bu kurumda güvenlik birinci öncelik. Tüm adayların emekleri bize emanet. Adaylarımız gönül rahatlığıyla sınavlara hazırlansın, burası emeklerinin karşılığını tam manasıyla alacakları yerdir” diyerek öğrencilere güvence veriyor.
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