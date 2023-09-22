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YÖK'ten yeni karar: Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadelerini kullandı.

15:32 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" ifadelerini kullandı.








#YÖK
#deprembölgesi
#eğitim
#üniversite
36 dakika önce
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