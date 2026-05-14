Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Konya'daki kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bereket Bolat yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi’ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.