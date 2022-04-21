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POLİTİKA

Yolda kalan İstanbullular Varşova'ya giden İmamoğlu'na isyan etti: Senin orada ne işin var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberinde 12 yardım TIR'ıyla birlikte Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarını ziyarete gitti. Ziyaretinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen İmamoğlu, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun Ukraynalı mültecilerle olan diyaloğu şaşkınlık yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bugün bozulan metrobüsler nedeniyle yolda kalan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "İmamoğlu senin orada ne işin var? Gel İstanbul için çalış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yolda kalan İstanbullular Varşovaya giden İmamoğluna isyan etti: Senin orada ne işin var?
Metrobüs hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Polonya’nın başkenti Varşova’da kurulan geçici kabul merkezinde Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarını ziyarete gitti. Beraberinde 12 yardım TIR'ı götüren İBB Başkanı, ziyaretinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

İBB BAŞKANI'NIN SIĞINMACI ÇELİŞKİSİ

Ukraynalı sığınmacılarla yakından ilgilendiği görüntüleri yayınlayan İmamoğlu, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Diyarbakır'a giderek evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu'nun Ukraynalı ailelerle ilgilenmesini samimi bulmadıklarını ifade etti. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Ekrem İmamoğlu'nun Ukraynalı mültecilerle olan diyaloğu şaşkınlık yarattı.

"İMAMOĞLU SENİN ORADA NE İŞİN VAR?"

Bozulan metrobüsler sebebiyle yolda kalan vatandaşlar da İBB Başkanı'na isyan etti. Sosyal medyada "İmamoğlu İstanbul’daki halkın derdiyle uğraşacağına Varşova’da Ukrayna duyarı kasıyor", "İmamoğlu senin orada ne işin var? Gel İstanbul için çalış" yorumları yapıldı.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen tepkiler:

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