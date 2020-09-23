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Gündem Yolda yürüyen kadına mimik tacizi 90 gün adli kontrol cezası verildi
KOCAELİ

Yolda yürüyen kadına 'mimik tacizi': 90 gün adli kontrol cezası verildi

Kocaeli'de Serdar T. otomobilinin camından yüz ifadeleriyle Arzu D.'ye tacizde etti ve arabasına binmesi için teklifte bulundu. Arzu D, polise giderek şikayette bulundu. Mahkeme Serdar T,'ye 90 günlük adli kontrol cezasına çarptırdı.

Haber Merkezi DHA
Yolda yürüyen kadına 'mimik tacizi'ne 90 gün adli kontrol cezas.
Yolda yürüyen kadına 'mimik tacizi'ne 90 gün adli kontrol cezas.

Yaşanan olayda, 10 gün önce meydana gelen olayda, yürüyüşe çıkan Arzu D. bu sırada karşı yönden gelmekte olan otomobil içerisindeki sürücünün kendisini yüz ifadeleriyle taciz ettikten sonra araca binmesini teklif ettiğini belirterek, 3 gün önce polise şikayette bulundu.

  • Herhangi bir sonuç alamayacağından bu kişiyi şikayet etmeyi düşünmediğini belirten Arzu D., konuyu anlattığı yakınlarının, telkinlerde bulunduğunu, bu nedenle de olayın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Arzu D.’nin aracın plakasını belirtmesi üzerine araştırma başlattı. İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan ve bir pazarlama şirketinde çalışan Serdar T. (45) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen Serdar T. mahkeme tarafından 90 gün boyunca her gün karakola giderek imza atma karşılığı adli kontrolle serbest bırakıldı.

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