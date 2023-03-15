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Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı: CHP'li Salman milletvekilliği adaylığı için istifa etti

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, partisi CHP’den milletvekilliği aday adaylığı için başkanlık görevinden istifa etti. Görevi vekaleten yürüten AK Parti'li Mustafa Tutuk’un önümüzdeki günlerde düzenlenecek olağanüstü meclis toplantısında başkan seçilmesi bekleniyor.

19:45 . 15/03/2023 Çarşamba
IHA
CHP'li Vefa Salman.

CHP'li Vefa Salman.

Yalova Belediyesi’nde 20 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan soruşturma çerçevesinde 27 Şubat 2020 tarihinde görevden uzaklaştırılan Vefa Salman, açılan davada sanık olarak yargılanmasına başlamıştı.

Kılıçdaroğlu ile görüşüp istifa etti


Ağır Ceza'da iki ayrı mahkemenin sanığı olan Salman'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden istifasını sunduğu öğrenildi.


AK Parti'li Tutuk’un başkan seçilmesi bekleniyor


Yaşanan istifa sonrasında yeni başkan önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak olağanüstü meclis toplantısında belirlenecek. Belediye meclis üyelerinin oylarıyla yeni başkan belirlenecek. Mecliste çoğunluğa sahip Cumhur İttifakı’nın görevden uzaklaştırma sonrası belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten AK Parti'li Mustafa Tutuk’un başkan seçilmesi bekleniyor.



#Vefa Salman
#Yalova Belediye Başkanı
#Milletvekili
#İstifa
35 dakika önce
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Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı: CHP'li Salman milletvekilliği adaylığı için istifa etti
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