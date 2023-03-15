Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı: CHP'li Salman milletvekilliği adaylığı için istifa etti

CHP’li vekiller yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın duruşmasında olay çıkarttı. Mahkeme heyetinin üzerine yürüyen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yazıklar olsun” diye bağırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Tetikçilik yapmayın” diye hakaret etti.