Gündem Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı
YOZGAT

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Yozgat merkezli üç ilde polis ekiplerince düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir'de helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, dokuz av tüfeği, dört kurusıkı tabanca ile 24 bin 220 TL ve uyuşturucu madde imalatında ve içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
GÜNDEM
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon üç şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon üç şüpheli tutuklandı
Mezarı kazdıkça içinden çıktı

Mezarı kazdıkça içinden çıktı

​Cesedin yanındaki hediye herkesi şaşırttı.
Artık Türkiye üretecek

Artık Türkiye üretecek

Türk mühendisler yaptı​: Kendi alanında rakipsiz.
MHPde MYK toplantısı

​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

'Adalet sistemini suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için uğraşıyorlar' diyerek sert çıktı.

​'Gülünç bir karar'

Kentte sağanak yağış etkili oluyor.

Kazı çalışmaları 116 yıldır devam ediyor.

​20 bin sözleşmeli atandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.