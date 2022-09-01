Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir'de helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, dokuz av tüfeği, dört kurusıkı tabanca ile 24 bin 220 TL ve uyuşturucu madde imalatında ve içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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