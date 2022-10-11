YPG/PKK işgalinde tuttuğu Kobani'de silahlı kadrosu için dört çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütleri işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12,13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğunu Ş. N. M'yi kaçırdığını söyledi.

Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosu için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.

YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubu, 28 Eylül 2022 tarihinde kalp hastası kız çocuğu B.E.K'yi kaçırmıştı.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

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YPG/PKK, 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

OYNAT 00:24 Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a uyarı: Ukalalık yapma PKK terör örgütü sözde merkez konseyi üyesi Duran Kalkan, terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınamasına tepki gösterdi. Terör örgütü PKK adına konuşan Kalkan, 'Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur.' sözleriyle uyardı. BiP'te paylaş

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