Gündem YPG/PKK işgalinde tuttuğu Kobanide silahlı kadrosu için dört çocuğu daha kaçırdı
POLİTİKA

YPG/PKK işgalinde tuttuğu Kobani'de silahlı kadrosu için dört çocuğu daha kaçırdı

YPG/PKK'lı teröristler, silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor. Terör örgütü Suriye'de işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinde 3'ü kardeş 4 çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
YPG/PKK işgalinde tuttuğu Kobanide silahlı kadrosu için dört çocuğu daha kaçırdı
Foto/Arşiv

Terör örgütleri işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12,13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğunu Ş. N. M'yi kaçırdığını söyledi.

Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosu için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.

YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubu, 28 Eylül 2022 tarihinde kalp hastası kız çocuğu B.E.K'yi kaçırmıştı.

Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Kanı yerde kalmadı: Kobani sorumlusu öldürüldü
DÜNYA
Kanı yerde kalmadı: Kobani sorumlusu öldürüldü

YPG/PKK, 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a uyarı: Ukalalık yapma
OYNAT 00:24
Terör örgütü PKK'dan Demirtaş'a uyarı: Ukalalık yapma
PKK terör örgütü sözde merkez konseyi üyesi Duran Kalkan, terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Mersin saldırısını kınamasına tepki gösterdi. Terör örgütü PKK adına konuşan Kalkan, 'Yapanlara en azından dua et, karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur.' sözleriyle uyardı.

İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı
Kahvaltıda tüketmeyin

Kahvaltıda tüketmeyin

​Yaşam süresini kısaltıyor
İlçeyi ikiye böldü

İlçeyi ikiye böldü

Herkes 'gizemli mezar'ı konuşuyor.
Talep yağıyor

​Avrupa çareyi Türkiye'de buldu.

​NATO: Putin Ukrayna'da başarısız oluyor.

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'yi geliştirerek emanete sahip çıkıyoruz.

​Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar.

Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.
AKM'ye hayran kaldı

AKM'ye hayran kaldı

​Dünyaca ünlü sanatçıdan övgü dolu sözler.

​Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.