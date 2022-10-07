Kanı yerde kalmadı: Kobani sorumlusu öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2001’de katılan Demİrtaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari ve Tunceli kırsalı ile Zagros bölgesinde uzun yıllar faaliyet yürüttü. Tunceli’nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ile bir taksicinin 2011’de şehit edilmesi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Demirtaş, MİT tarafından takibe alındı. MİT, Demirtaş’ı Ayn el-Arab merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun.

ABD İLE GÖRÜŞÜYORDU

PKK/YPG adına Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te ABD’li yetkililerle temaslarda bulunan Demirtaş’ın, 2020’den itibaren sözde Kobani bölgesi genel sorumlusu olduğu, bu sürede Türkiye sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdiği ve bu eylemleri yönettiği tespit edildi.

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Terörist Hasan Demirtaş

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.