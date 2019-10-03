Gündem YPG/PKKya eylülde ağır darbe 144 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

YPG/PKK'ya eylülde ağır darbe: 144 terörist etkisiz hale getirildi

YPG/PKK'ya eylülde ağır darbe: 144 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, emniyet, jandarma ve MİT'in eylül ayında düzenlediği operasyonlarda, 144 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan teröristler Bayram Başkala, Osman Ekinci, Devrim Akbay ile terör örgütü PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Mehmet Bayden de bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya eylülde de ağır darbe vurdu.

Bir ayda 144 terörist etkisiz hale getirildi

1-30 Eylül'de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 144 terörist etkisiz hale getirildi.

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik eylül ayında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 144 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 115 şüpheliden HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ve HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kulp'taki terör saldırısı nedeniyle HDP’li belediye başkanı tutuklandı
GÜNDEM
Kulp'taki terör saldırısı nedeniyle HDP’li belediye başkanı tutuklandı

Eylül ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise 7 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 sivil hayatını kaybetti, 4 güvenlik görevlisi ile 14 sivil yaralandı.

Terör örgütünün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, eylülde terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Hakkari'de 3 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 teröristin, aynı kentte 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin ayrıca 26 Ağustos'ta Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcının yerleştirilmesi olayının failleri arasında oldukları da belirlendi.

Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist öldürüldü
GÜNDEM
Diyarbakır ve Mardin'de 3 terörist öldürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda örgütün sözde Savur sorumlusu "Azad" kod adlı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Bayram Başkala olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen teröristin, bir jandarma personeli ile iki güvenlik korucusunun şehit edildiği birçok terör saldırısının faili olduğu saptandı.

Van'da PKK'nın sabotajcısı etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Van'da PKK'nın sabotajcısı etkisiz hale getirildi
  • Tunceli'de 16 Eylül'de etkisiz hale getirilen terörist "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı'nın Tunceli'nin Geyiksuyu kırsalında, 12 Haziran 2019'da çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi, 2 askerin de yaralanması olayına karıştığı anlaşıldı.

İki askerimizi şehit eden terörist Tunceli'de öldürüldü
GÜNDEM
İki askerimizi şehit eden terörist Tunceli'de öldürüldü

MİT Başkanlığı ve TSK unsurlarınca 16 Eylül 2019'da Gara bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren "Zinar Şiyar Adıyaman" kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Hakkında mahkemece yakalama ve tutuklama kararı bulunan Bayden'in, örgüte 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Gri kategorideki terörist Devrim Akbay etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gri kategorideki terörist Devrim Akbay etkisiz hale getirildi

Jandarma birliklerince 29 Eylül'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de "gri" kategoride aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017'de Baykan Kaymakamı'nın aracına yönelik bombalı saldırı eylemini düzenleyenler arasında yer aldığı belirlendi.

Gri Liste'ye bir çizik daha: 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gri Liste'ye bir çizik daha: 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Eylül ayındaki terör saldırıları

Eylül ayındaki bazı terör saldırıları şöyle:

- Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılardan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37), 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

- Mardin'in Ömerli ilçesinde, 7 Eylül'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu.

- Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin 8 Eylül'de etkisiz hale getirildiği Ömerli ilçesindeki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, 12 Eylül'de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 vatandaş şehit oldu, 10 vatandaş yaralandı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 22 Eylül'de PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

- Irak'ın kuzeyinde 23 Eylül'de ikmal konvoyunun geçişi esnasında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Topçu Teğmen Fikret Dinçer ve Bakım Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit düştü.

- Hakkari'nin Derecik bölgesinde 25 Eylül'de PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavi gören Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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