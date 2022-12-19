YSK Başkanı Akkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını değerlendirdi: Konuyla alakalı çalışma yaptırdım

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin çalışma yaptırdığını belirtti. Akkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunun YSK’nın önüne gelme ihtimali bulunduğunu belirterek, açıklaması halinde "ihsas-ı rey" olacağını kaydetti.

'ADAYLIĞIYLA ALAKALI ÇALIŞMA YAPTIRDIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olup olamayacağı tartışmalara ilişkin değerlendirme yapan YSK Başkanı Akkaya, "YSK’nın önüne resmi olarak bu tartışma gelmedi. Bu nedenle kurumsal olarak henüz bir çalışma yapılmadı. Bu konuyu soran partilere de görüş bildirmiyoruz. Ancak ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Kurul üyeleriyle paylaşmadım. Konu YSK önüne gelir gelmez, bakacağız. Belki aday olmaz, belki başka bir şey olur… Cumhurbaşkanı, resmen adaylığa başvurmadan bu konuyu değerlendiremiyoruz" dedi.

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'BİR KANAATİM OLUŞTU'

Akkaya, "Peki, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir kanaatiniz oluştu mu?" sorusuna ise "Bir kanaatim var. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan, güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Araştırdık. Görüşüm oluştu. Bununla ilgili sürekli yazılanları okuduk" yanıtını verdi. Ancak Akkaya, ısrarlı sorularımız karşısında bu görüşünün ne olduğunu açıklamadı.

Peki, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar YSK'nın gündemine ne zaman gelebilir? Akkaya, normalde yasa gereği seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını kaydetti. Öncesinde 60 günlük seçim takvimi açıkladıklarını belirten Akkaya, Cumhurbaşkanlığına adaylığın bu takvim içinde yapılacağını, itirazların ve kesin aday listesinin de bu süreçte olacağını kaydetti. Akkaya'nın işaret ettiği takvimin erken seçim kararı alınmaması halinde Nisan ayı ortasında açıklanması bekleniyor.