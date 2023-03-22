YSK duyurdu: Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener.
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı. Aday olmak isteyen isimler de başvuru için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor.
Bu kapsamda Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek adaylık başvurusunu yaptı.
4 ismin adaylık için 22-27 Mart arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.
İmza süreci başladı
Adaylık başvurularının ardından gerekli 100 bin imza ise 22-27 Mart'ta toplanacak.
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.
"Temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecek"
Öte yandan Yener, bugün başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde yeni bir uygulamayı açıkladı.
YSK Başkanı Yener konuşmasında şu ifadeleri kullandı: