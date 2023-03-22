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YSK duyurdu: Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresinin başladığını duyururken yeni bir uygulamayı da açıkladı.

10:54 . 22/03/2023 Çarşamba
Diğer
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı. Aday olmak isteyen isimler de başvuru için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor.

Bu kapsamda Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek adaylık başvurusunu yaptı.

4 ismin adaylık için 22-27 Mart arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.

İmza süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener
, Cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza süreci başladığını duyurdu.

Adaylık başvurularının ardından gerekli 100 bin imza ise 22-27 Mart'ta toplanacak.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener

"Temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecek"

Öte yandan Yener, bugün başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde yeni bir uygulamayı açıkladı.

YSK Başkanı Yener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir.
Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.
Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür.
Şeffaf, güvenlik bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir.
Gün sonunda basın mensupları ile de paylaşılacaktır.


#YSK
#seçim
#aday
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