YSK kesin sonuçları açıkladı: İşte 31 Mart seçimlerinin yenileneceği yerler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı.





Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçim süreci içerisinde tüm veriler siyasi partilerimizle paylaşılmıştır. Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşti.





'İlan edilen yerlerde seçimler 2 Haziran'da yenilenecek'

31 Mart 2024 pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan itirazlar üzerine 2 Haziran 2024 tarihinde Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler yenilenecektir.





30 büyükşehir belediye başkanlığından CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.





Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708.541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup katılım oranı yüzde 78.11 olarak gerçekleşmiştir.





51 il belediye başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8, belediye başkanlığı kazanmıştır.





919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır.





Yapılan seçimlerde en düşük katılım oranı Büyükşehir başkanlığında Diyarbakır, en yüksek katılım ise büyükşehir belediye başkanlığında Manisa olmuştur.





Seçimde emeği geçen siyasi partilere, çeşitli kademelerde görev alanlara en içten teşekkürlerimizi sunuyorum"











