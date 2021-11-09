Gündem YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk duruşmaya katılmadı
POLİTİKA

YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk duruşmaya katılmadı

31 Mart 2019 seçimleri sonrası mazbatasının iptal edildiği günlerde yaptığı basın açıklamasında

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan İmamoğlu'nun yaptığı İBB Başkanlığı görevini dikkate alarak sunduğu mazeret dilekçesini kabul ederek, duruşmayı ocak ayına erteledi.

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Haber Merkezi AA
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk duruşmaya katılmadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, İmamoğlu katılmadı. Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat hazır bulundu.

Mahkemede söz alan İmamoğlu'nun avukatı Polat, müvekkilinin görevi gereği son anda çıkan program değişikliğinden ötürü duruşmada hazır olamadığını belirtti.

İmamoğlu'nun savunmasının alınmasının ardından esasa ilişkin savunma yapacaklarını dile getiren Polat, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun oluşmadığını düşündüklerini, İmamoğlu'nun YSK üyelerine yönelik herhangi bir beyanının olmadığını söyledi.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı İBB Başkanlığı görevini dikkate alarak sunduğu mazeret dilekçesini kabul ederek, duruşmayı ocak ayına erteledi.

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İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğunun aktarıldığı belirtiliyor.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır" deniliyor.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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