YSK'da kura çekimi yapıldı: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının resmileşmesi ve muhalefet kanadının 'Aday olamaz' algılarının boşa düşmesi sonrası CHP yandaşı isimlerde panik oluştu. Muhalif sunucu Fatih Portakal, dün YSK Başkanı Ahmet Yener'i hedef alarak, "Bu ismi unutmayın" dedi, bugün de bir başka CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı da benzer ifadelerle tehdit savurdu. "Kendilerini de hakikaten ateşe attılar. Erdoğan seçimi kaybederse durumunuz kötü" diyerek tehditler savuran Ataklı, "YSK büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler." dedi.