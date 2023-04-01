YSK'da kura çekimi yapıldı: Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

YSK'da kura çekimi yapıldı.
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında, cumhurbaşkanı adaylarının yerlerini belirlemek için YSK'da kura töreni düzenlendi.
Kurada, cumhurbaşkanı adaylarının isimleri YSK üyeleri tarafından, sıraları ise çıkan ismin parti temsilcisi tarafından çekildi.
Adayların sırası belli oldu
Kuraya göre, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer alacak.
Kura çekiminin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanı adaylarının sıraları birinci sırada sayın Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada sayın Muharrem İnce, üçüncü sırada sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada sayın Sinan Oğan şeklinde belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.