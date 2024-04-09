YSK'den 6 il ve 10 ilçe için karar: Tüm itirazlar reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yarın akşama kadar itiraz süreci var" derken, siyasi partilerden de itiraz olduğunu ifade etti. Güven ayrıca, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin 4 Temmuz akşama kadar devam ettiği açıklamasını yineledi.