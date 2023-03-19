YSK’nın gümrük kapılarında oy verme işlemine ilişkin genelgesi Resmi Gazete’de

Sandık kurulları bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşacak. İlçe seçim kurulu, kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan ve sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kadar kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edecek ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek. Sandık kurulu başkanını göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek. 3 asıl ve 3 yedek üye son milletvekili genel seçiminde en çok oyu almış o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerce bildirilecek isimler arasından belirlenecek. İlçe seçim kurulu başkanı sandık kurulunun kalan 1 asıl ve 1 yedek üyesini belirlemek için 298 sayılı Kanun’un 22’inci maddesinin birinci fırkası uyarınca bildirilen listeden sandık kurlu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kadar kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edecek ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirleyecek.