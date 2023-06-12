YSK'ye girecek depremzedeler için ulaşım ve barınma desteği: ÖSYM başvuru süresinin 15 Haziran'a uzatıldığını açıkladı

Bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. yoğun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerine önerilerde bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şehriban Özabacı, dinlenme ve uyku düzenine dikkat çekerek son gün soru çözmeyin uyarısında bulundu.