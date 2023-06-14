ÖSYM YKS giriş yerleri belgesi indirme sayfası
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (
TYT
), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (
AYT
) ile
2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (
YDT
) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS sınavı kaç dakika sürecek?
YKS sınavı kaç dakika sürecek?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
- 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023'te sınav başlangıç saati 10.15, 120 soru 165 dakika,
- 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023'te sınav başlama saati 10.15, 160 soru 180 dakika
- 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023'te uygulanacak. sınav başlangıç saati 15.45, 80 soru 120 dakika.
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2 часа(ов) назад