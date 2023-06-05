ÖSYM AİS girişi!
ÖSYM 2023 sınav takvimi
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvuruların bugünden itibaren yapılacağını bildirdi. Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
YKS 2023 sınavı ne zaman?
YKS oturumlarının 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. 2023 YKS başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında alındı. ÖSYM 2023 YKS sınav giriş belgelerini açıkladı.
Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelledi.
2023 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı. Peki ÖSYM AİS şifresi ilk kez nasıl alınır? AİS şifresi nasıl nereden alınır? İşte detaylar.
İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?
- ÖSYM üzerinden sınav başvurusu, sınav merkezi tercihleri, sınav sonuçları, sınav giriş belgeleri ile adaya ait kişisel bilgilerin görüntülendiği AİS sistemine ilk kez gireceklerler başvuru merkezleri tarafından verilen ÖSYM şifresi ile giriş yapabilirler. Adaylar AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.
İnternet üzerinde kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla güncellenmesi önerilmektedir. Adaylar ÖSYM AİS şifrelerini de sayfaya girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebiliyor.
- -İlk olarak ÖSYM'nin resmi sitesi olan (https://ais.osym.gov.tr/) adresinden giriş yapın.
- -Adrese TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın.-Giriş yaptıktan sonra sağ bölümde yer alan “Şifre Değiştir” düğmesine basın.
- -Birinci kutuya eski şifrenizi ikinci kutuya da güvenlik sorunuzun cevabını girip yeni şifrenizi girip, aşağıdaki “Şifremi Değiştir” butonuna basın. Bu aşamadan sonra şifreniz değiştirilmiş olacaktır.
E devlet ile ÖSYM AİS’e girilir mi?
E devlet şifresi üzerinden AİS’e nasıl girilir? E devlet şifresi olan AİS şifresi almaya gerek olmaz mı? Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabiliyor.
ÖSYM AİS şifremi unuttum yeni ÖSYM şifre nasıl alınır?
ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi almış ve ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ilk şifreyi değiştirerek kendinin belirlediği ÖSYM şifresini oluşturan bir aday, daha sonra AİS şifresini unutursa ne yapmalı? ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS şifremi kaybettim ne yapmalıyım? Yeniden AİS şifresi nasıl alınır? soruları da arama motoru üzerinden en çok aranan konuların başında gelmekte. AİS yeni şifre nasıl alınır? sorusuna cevap vermek istedik.