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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınıyor.

12:28 . 3/08/2023 Perşembe
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Türk Silahlı Kuvvvetleri’ndeki terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura toplandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşiyor.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.


Genelkurmay başkanlığına getirilecek isim belli olacak

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.


Şuranın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim de belli olacak.


Anıtkabir ziyaret edildi

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.


YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.




#Anıtkabir
#Yüksek Askeri Şura
#Recep Tayyip Erdoğan
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