Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu veya kısa adıyla Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ulus ve devlete hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından yararlanılabilmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş kuruldur.