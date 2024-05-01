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Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı: Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı. Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

14:28 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:06 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.


Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.


Yüksek İstişare Kurulu nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu veya kısa adıyla Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ulus ve devlete hizmeti olmuş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından yararlanılabilmesi amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulmuş kuruldur.


Yüksek İstişare Kurulu nasıl belirlenir?

Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Ayrıca kurul üyeleri devlete hizmet etmiş ve bilgi birikimine sahip olan TBMM eski başkanları veya başkanvekilleri arasından belirlenir.

Kurulun çalışma yöntemi ve esasları, kurul üyelerine yapılacak ödemeler cumhurbaşkanınca belirlenir.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
#Çankaya Köşkü
#Cumhurbaşkanı
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