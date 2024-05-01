Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'yeni anayasa' vurgusu: Türkiye'nin ihtiyacı var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılacak"
Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri ile atılan adımların görüşüldüğünü ifade eden Altun, Türkiye'yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdiğini bildirdi.
Altun, toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını" vurguladığını aktardı.