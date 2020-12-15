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Gündem Yüksek İstişare Kurulunda ABDnin yaptırım kararlarına tepki
POLİTİKA

Yüksek İstişare Kurulu'nda ABD'nin yaptırım kararlarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu'nda, ABD'nin Türkiye'nin S-400 tedariğine yönelik tek taraflı yaptırım kararının kınandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımların değerlendirildiğini ifa etti. Altun tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Kurul üyeleri, “eğitim-öğretim” ve “aile kurumu” başlıkları altında istişarelerde bulunmuş; ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını ele almışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, eğitim-öğretim sisteminin sevgi, saygı, ahlak, merhamet ve şefkat üzerine kurulu olmasının önemine işaret ederek, çocukların ve gençlerin zihin ve gönül dünyalarını da geliştirmenin hassasiyetini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ülke ve millet olarak bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız badireleri sapasağlam atlatabilmemizde güçlü aile yapımızın çok büyük katkısı olduğuna dikkati çekmiş; aile kurumuna yönelik saldırıların önüne geçmek için gereken her türlü tedbiri almakta.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Türkiye’nin en büyük servetinin genç ve yetişmiş insan gücü olduğunun altı çizilerek, bu muazzam zenginliği korumak ve geliştirmek için hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe ve tefekkürle eğitim-öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamanın önem arz ettiği belirtilmiştir.

Toplantıda, eğitim-öğretim alanını geliştirecek ve kaliteyi artıracak adımlara ilişkin fikir teatisinde bulunulmuştur.

Aile yapısını sarsmaya yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığına değinilen toplantıda, özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin ve gençlerin önüne rol model olarak çıkarılan örneklerin önce aileyi hedef aldığı; medeniyet ve kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesinin ve özendirilmesinin bu oyunun bir parçası olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi hususunda devlet ve millet olarak atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ayrıntılar birazdan...

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