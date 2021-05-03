Yunan adalarından gelen patlama sesleri Bodrum’da kaygıya neden oldu

Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs’ta bekleriz hepinizi dedi. Daha sonra Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman diyerek tepki gösterdi.