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Gündem Yunan adalarından gelen patlama sesleri Bodrumda kaygıya neden oldu
MUĞLA

Yunan adalarından gelen patlama sesleri Bodrum’da kaygıya neden oldu

Yunan adalarında Paskalya dönemlerinde yapılan etkinlikler bu yıl da Bodrum’da merak ve kaygıya neden oldu. Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yunan adalarından gelen patlama sesleri Bodrum’da kaygıya neden oldu
Yunan adalarındaki kutlama Bodrum’u tedirgin etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde daha da belirgin olarak duyulan seslerin Paskalya kutlamaları nedeniyle olduğu anlaşıldı.
Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.

Konya'da korkutan patlama: Kapalı restoranda meydana geldi
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Olay, saat 23.30 sıralarında Meram ilçesi Yaka Mahallesi Ünzile Sokak'ta bir restoranda meydana geldi.
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Bir iş merkezinin üst katında kapalı olan restoranda patlama meydana geldi.
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Patlamanın ardından işyerinden alevler yükseldi. Durumu fark eden çevredekiler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Alevler ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.
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Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok iş yerlerinin camları kırıldı. Restoran ve iş yerleri kapalı olduğu için yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
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İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelebileceği üzerinde duruyor. Soruşturma sürüyor.
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Konya'da korkutan patlama: Kapalı restoranda meydana geldi
Konya'da kapalı olan bir restoranda patlama meydana geldi. Doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürülen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sahte izin belgesi pahalıya patladı!
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan şok denetim uygulaması kapsamında korona virüs denetimi yapıldı.
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Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kişilerin HES kodu ve izin belgesi kontrol edildi.
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Çalılöz Mahallesinde kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Bir otomobildeki 6 kişinin de izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi.
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Aralarındaki bir mülteci kadınında sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Yabancı uyruklu mülteci kadının kimlik bilgilerini alan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.
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Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 4 bin 50’şer liradan toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
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Uygulama noktasında kendilerini görüntüleyen muhabire, Ne için çekiyorsunuz? Poz verin, güzellik estetik merkezi olarak şöyle bir al elemanlarımı açılışımız var 17 Mayıs’ta bekleriz hepinizi dedi. Daha sonra Beni çekmesin. Bu nedir? Bende bunu çekiyorum o zaman diyerek tepki gösterdi.
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Kısıtlama ihlali yapan diğer bir vatandaş ise oğluyla birlikte bankamatiğe kredi kartı borcu yatırmak için gitmek için dışarı çıktı. Denetime takılan baba-oğul, “izin belgesi” gösteremeyince 4 bin 50’şer liradan 8 bin 100 lira ceza yedi.
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Kontrol noktasındaki ekipleri gören bir motosikletli sürücü de geri dönerek hızla kaçtı.
Sahte izin belgesi pahalıya patladı!
Kırıkkale'de sahte izin belgesi düzenleyip sokağa çıkan 6 kişilik bir gruba toplamda 24 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Araçta bulunan şahıslardan biri ise kendilerini görüntüleyen muhabire, "Güzellik merkezi açılışımız var. Bunlar elemanlarım" diyerek önce poz verdi, ardından "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.


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