Yunan Altılı Masa'ya ağlıyor: 'Erdoğan kazanacak' korkusu sardı

Altılı Masa
Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterme girişimine itirazını dile getirdi.
"Muhalefet çatırdıyor"
Ankara'da muhalefet partileri arasında hareketliliğe neden olan kriz, sadece Türkiye'de değil, dünyada da konuşuluyor.
"Ekonomi ve dış politika mesajlarını iletemediler"
Muhalefetin, ekonomi ve dış politika gibi kritik konularda mesajını ve önerilerini kamuoyuna iletemediğine dikkat çekildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da muhalefetin politika öneremediği ve durgunluğunu sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi: