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Yunan Altılı Masa'ya ağlıyor: 'Erdoğan kazanacak' korkusu sardı

Altılı Masa'da yaşanan siyasi çekişme Yunan medyasında da gündem oldu. Muhalefet cephesinde çatlaklar oluştuğunu yazan Kathimerini, "Ekonomi ve dış politika mesajlarını iletemediler" dedi. Millet İttifakı'nda iç çekişmenin yaşandığı bir dönemde kamuoyunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneldiği belirtildi.

10:39 . 6/03/2023 Pazartesi
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Altılı Masa

Altılı Masa

Türkiye'de bir sonraki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Cumhur İttifakı, adayını bir kez daha
Recep Tayyip Erdoğan
olarak belirledi. Millet İttifakı'nı oluşturan altı parti arasında ise 'aday krizi' yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterme girişimine itirazını dile getirdi.

"Muhalefet çatırdıyor"

Ankara'da muhalefet partileri arasında hareketliliğe neden olan kriz, sadece Türkiye'de değil, dünyada da konuşuluyor.

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi,
"Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi."
dedi. Haberde, muhalefette yaşananlar aktarıldı:
"Türkiye'de muhalefet cephesi çatırdıyor. Erdoğan'a karşı koalisyonu oluşturan altı parti, farklılıklarını ortadan kaldırmazsa, Erdoğan'ın yükselişi belirleyici olacak."

"Ekonomi ve dış politika mesajlarını iletemediler"

Muhalefetin, ekonomi ve dış politika gibi kritik konularda mesajını ve önerilerini kamuoyuna iletemediğine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da muhalefetin politika öneremediği ve durgunluğunu sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Muhalefette cumhurbaşkanı adayı için iç çekişme devam ediyor. Kritik konulardaki vizyonlarını netleştiremiyorlar. Bu ikisi birleşince şansları zedeleniyor."

"Kamuoyu Erdoğan'a dönüyor"

Anketlerin, muhalefet figürlerinin "durgun ve hatta düşüşte" olduğunu gösterdiği ayrıntısına yer verilirken,
"Son aylarda kamuoyu Erdoğan'a dönüyor gibi görünüyor."
ifadesi kullanıldı.

#Yunan medyası
#Altılı Masa
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Kathimerini
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Yunan Altılı Masa'ya ağlıyor: 'Erdoğan kazanacak' korkusu sardı
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