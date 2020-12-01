Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Marmaris ilçesine 70 kilometre mesafedeki Bozburun ile Söğüt mahallesi açıkları Yeşilova Körfezi civarında, 28 Kasım'da saat 13.30 sularında balık avlayan bir kişi Yeşliova Yarımadası'nda bir grubun el işareti ile yardım çağrısı yaptığını fark edip, durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

İhbar üzerine Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında devriye görevi yapan Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücumbot bölgeye sevk edildi. Karadan araçla ulaşımı bulunmayan adaya gelen ekipler aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı.

YUNAN ASKERİ GÖÇMENLERİN TELEFON VE PARALARINI GASP ETTİ

Marmaris'e getirilen Suriye uyruklu oldukları belirlenen 9 göçmen doktor kontrolü ve gerekli işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

REKLAM

Kaçak göçmenlerin Yunan askeri unsurlarınca cep telefonu, değerli eşya ve paralarının alınıp botlarının da motoruna zarar verildikten sonra geri itildiği öğrenildi.