Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
MUĞLA

Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan askerlerinin Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 9 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından sığındıkları yarımadadan kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Suriye uyruklu oldukları belirlenen 9 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen 9 mülteciyi Türk Sahil Güvenliği kurtardı.

Marmaris ilçesine 70 kilometre mesafedeki Bozburun ile Söğüt mahallesi açıkları Yeşilova Körfezi civarında, 28 Kasım'da saat 13.30 sularında balık avlayan bir kişi Yeşliova Yarımadası'nda bir grubun el işareti ile yardım çağrısı yaptığını fark edip, durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

İhbar üzerine Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında devriye görevi yapan Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücumbot bölgeye sevk edildi. Karadan araçla ulaşımı bulunmayan adaya gelen ekipler aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı.

YUNAN ASKERİ GÖÇMENLERİN TELEFON VE PARALARINI GASP ETTİ

Marmaris'e getirilen Suriye uyruklu oldukları belirlenen 9 göçmen doktor kontrolü ve gerekli işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Kaçak göçmenlerin Yunan askeri unsurlarınca cep telefonu, değerli eşya ve paralarının alınıp botlarının da motoruna zarar verildikten sonra geri itildiği öğrenildi.

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı
OYNAT 00:42
Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı
Yunanistan'ın göçmenleri Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı ile anbean görüntülendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 göçmene yardım eli uzatan ise yine Mehmetçik oldu.
Abone Ol Google News
İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Çok istiyorlarsa versinler Marsilyayı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
TRT World Forum bugün başlıyor

TRT World Forum bugün başlıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum'dan dünyaya seslenecek

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.