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POLİTİKA

Yunan basını: Nikos Dendias Başbakan Miçotakis'ten talimat aldı

Türkiye'ye yönelik kullandığı skandal ifadelerle gerilimi yükseltmeye çalışan Yunan bakanın tutumunun arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Yunan basını, Dendias'ın Çavuşoğlu ile toplantı öncesinde Başbakan Miçotakis'ten talimat aldığını yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Yunan basını: Nikos Dendias Başbakan Miçotakisten talimat aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias.

Türkiye, Yunanistan ile sorunları diyalog yoluyla çözmek isterken, dün Ankara Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın provokatif söylemlerine sahne oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dendias'ın düzenlediği ortak basın toplantısında Yunan bakan, Türkiye'ye yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu.

Yunan basını, Dendias'ın Çavuşoğlu ile toplantı öncesinde Başbakan Miçotakis'ten talimat aldığını yazdı.

DENDIAS'IN İTHAMLARI

Ankara'yı tehdit etmeye kalkarak, asılsız iddialarda bulununan Nikos Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir." dedi.

Dendias, sözlerini "Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma da Avrupa Birliği tarafından kınandı biliyorsunuz, bu egemenlik haklarımızı ihlal etmekte." şeklinde sürdürdü.

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"KİRYAKOS MİÇOTAKİS'TEN AÇIK TALİMAT ALDI"

Yunan basınından Ethnos gazetesi, Atina hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nikos Dendias'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce Başbakan Kiryakos Miçotakis ile "tam istişare" halinde olduğunu aktardı.

Aynı kaynakların, "Dendias'ın, kışkırtılması halinde buna göre yanıt vermesi için açık talimat aldığını" söylediği belirtildi.

Bununla birlikte, basın toplantısı dostane bir şekilde başlarken, Dendias'ın saldırgan üslubu atmosferin bir anda değişmesine yol açtı.

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"YUNANİSTAN'I İTHAM EDİCİ SÖYLEMDE BULUNMADIM"

Dendias'ın ifadelerine karşılık veren Bakan Çavuşoğlu, "Konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum." dedi.

"Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği yönündeki söylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.


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