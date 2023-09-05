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Yunan basınının gündemi Fidan-Yerapetritis görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerinde yeni ve olumlu bir döneme girildiğini ifade etti. Fidan-Yerapetritis görüşmesi Yunan basını tarafından da yakından takip edildi. Yapılan haberlerde görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtilirken Erdoğan-Miçotakis zirvesinin önemine vurgu yapıldı.

16:24 . 5/09/2023 Tuesday
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Türkiye ve Yunanistan, ikili ilişkilerde yeni dönemin yol haritasını çiziyor.

Diyaloğu ve iş birliğini artırmayı hedefleyen taraflar arasında dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Ankara'da görüştü.

Görüşmeyi ve kameralar karşısında verilen mesajları Yunan basını yakından takip etti.

CNN: Atmosfer olumluydu

Fidan-Yerapetritis görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini belirten CNN Yunanistan, bu durumun iki bakanın açıkamalarına ansıdığına dikkati çekti.

Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, ilk etapta Ankara'nın Atina ile ilişkilerinde "yeni ve olumlu bir dönem" başladığından söz ettiği, ancak iki taraf arasında anlaşmazlıkların da olduğunun altını çizdiğine ilişkin notu paylaşıldı.

Yerapetritis'in de ilişkilerin, karşılıklı saygı ve hoşgörü temelinde devam etmesini istedikleriyle ilgili sözlerine yer verildi.

ERT: İlişkilerde 3 aşama

ERT televizyonu, "Yerapetritis: Bizi birleştiren unsurların üzerine inşa edelim" başlıklı haberinde, bakanlar arasındaki görüşmenin verimli geçtiğine dair ifadeleri okurlarıyla paylaştı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişiminin, "siyasi diyalog, güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi ve görüşmelerin olumlu gündemi" olmak üzere 3 aşamadan oluştuğuna dair Yunan Bakan'ın ifadeleri aktarıldı.

SKAI: Doğu Akdeniz'de adil paylaşım

SKAI televizyonu, Yerapetritis'in iş birliği ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın ise anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümü için görüşmelerin önemine işaret ettiği ve ayrıca Doğu Akdeniz'de adil paylaşım ilkesini benimsediklerini dile getirdiği kaydedildi.

Proto Thema: İyi ilişkilerin devam etmesini istiyoruz

Proto Thema gazetesi de "Yunan Dışişleri Bakanı 'Samimi bir arada yaşama ve hoşgörü temelinde iyi ilişkilerin devam etmesini istiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın da ülkeler arasındaki diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını söylediği aktarıldı.

Kathimerini: Miçotakis ve Erdoğan görüşecek

İki ülkenin liderler düzeyinde de bir araya geleceğini belirten Kathimerini, şöyle dedi:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Eylül'de New York'ta görüşecek.


Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.


#Yunanistan
#Türkiye
#Kathimerini
#Hakan Fidan
#Yorgos Yerapetritis
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