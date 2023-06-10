Yunan diasporasında Hakan Fidan ve Yaşar Güler paniği: Durdurun çağrısında bulundular

"Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri satın alma çabalarını hızlandırıyor. Harekete geçmenize ihtiyacımız var. Türkiye, Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeye devam ediyor. Hatta Türkiye'nin yeni savunma bakanı, Ankara'nın Ege'deki yayılmacı emellerini ifade eden revizyonist bir doktrin olan ülkesinin çıkarlarını ve Mavi Vatan'ı koruma sözü verdi.