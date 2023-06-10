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Yunan diasporasında Hakan Fidan ve Yaşar Güler paniği: Durdurun çağrısında bulundular

ABD'deki Yunan lobisi Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini öne sürerek, F-16'ların satışını Kongre'nin durdurma gücüne sahip olduğu belirtildi. ABD Kongresi üyelerine ve Senatörlere gönderilen mektupta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bahsedildi.

09:13 . 10/06/2023 Cumartesi
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Yaşar Güler - Hakan Fidan

Yaşar Güler - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la F-16'ları görüştü. Fidan ve Blinken, başta F-16'lar olmak üzere birçok konu hakkında tekrar görüşme kararı aldı.

Görüşme, ABD'deki Yunan lobisi Helen Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) rahatsız etti.

HALC, F-16 savaş uçağı satışının önlenmesi için ABD Kongre üyelerine yönelik yeni bir baskı kampanyası başlattı.

Yunan diasporası, ABD Kongresi üyelerine ve Senatörlere bir mektup göndererek, Türkiye'ye yönelik F-16 Blok 70 (Viper) satışının belirli şartlara bağlanmasını talep etti.

Güler'in adını mektupta geçirdiler

Yunan gazetesi Kathimerini'ye göre mektupta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e atıfta bulunuluyor. HALC üyelerinin mektubunun içeriğinde şu ifadeler yer alıyor:

  • "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri satın alma çabalarını hızlandırıyor. Harekete geçmenize ihtiyacımız var. Türkiye, Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeye devam ediyor. Hatta Türkiye'nin yeni savunma bakanı, Ankara'nın Ege'deki yayılmacı emellerini ifade eden revizyonist bir doktrin olan ülkesinin çıkarlarını ve Mavi Vatan'ı koruma sözü verdi.
  • Kongre bu satışı durduracak güce sahiptir. Kongre üyelerinin harekete geçerek Türkiye'nin Yunanistan ile savaş tehdidinde bulunmaya devam ettiği sürece ABD'den F-16 almaması gerektiğini ve alamayacağını talep etmelerini istiyoruz."


#Hakan Fidan
#Yunan diasporası
#Yaşar güler
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