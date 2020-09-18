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Gündem Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
POLİTİKA

Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap: Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklama yaptı. Nakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık. Kıbrıs'ta bir seçim var. Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansıyacak. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var ama bunun bir seçim malzemesi haline getirilmesi ve Türkiye'den yapılan her açıklamanın bu yönde değerlendirilmesini biz doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için iktidara geldiğimizden beri çabaları destekledik. Kimin çözüm isteyip kimin istemediğini gördük. Daha sonraki süreçte değişik çabalar oldu. Bir müzakere süreci başladı ve biz bunu güçlü şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakere kısaydı. 11 gün mücadele ettik ama başarısız oldu. Kimin çözüm isteyip kimin istemediğini gördük. Daha sonraki süreçte değişik çabalar oldu. Bir müzakere süreci başladı ve biz bunu güçlü şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakere kısaydı. Rum tarafı ve Yunanistan geri adım attı, negatif bir ortam oldu.

"FEDERASYON İÇİN MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

Genel Sekreter bazı fikirler ortaya attı ve biz bunları destekledik. Anastasiadis 2 devletli çözüm için ciddi bir destek bulamadığını, dolayısıyla bir konfederasyonun daha sağlıklı olabileceğini söyledi ve fikirlerini de bizimle paylaştı. bizim net söylediğimiz bir şey var, biz artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defaatle söyledik. Crans-Montana'nın bittiği yerden müzakereye başlamamız mümkün değildir, böyle bir müzakereye tekrar başlamayız. O müzakere bitmiştir, başarısız olmuştur. Bizim önceliğimiz federasyon dışındaki seçeneklerdir. İki devlet veya konfederasyon gibi seçenekleri değerlendirebiliriz. Federasyon konusunda müzakere devam edecek olsaydı 5+1 gayriresmi toplantıyı yapmamıza gerek kalmazdı.



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