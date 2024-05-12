Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyaret öncesi verdiği mesajı konuşuyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye geliyor.





Ankara'da gerçekleşecek kritik zirve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi açısından son derece önemli.





Zirveye saatler kala Erdoğan'ın verdiği mesaj komşunun gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Erdoğan, Yunan liderin Ankara ziyaretinden kısa bir süre önce Kathimerini'ye konuştu.





Yunan gazete Erdoğan'ın enerji konusunda verdiği mesajı manşetine taşıdı. Kathimerini Erdoğan'ın 'T dahil olmadığı bir enerji platformunun bölgede başarılı olmasının zor olduğunu herkes bilmeli. Özellikle Doğu Akdeniz'de' sözlerini öne çıkardı.









Aynı haberde Erdoğan'ın sorunların paket halinde çözülmesi gerektiğini savunduğu belirtildi.





Bu röportajı manşetine taşıyan CNN Yunanistan 'Erdoğan Miçotakis'le görüşme öncesi: Türkiye fiili durumları kabul etmeyecek' manşetini attı.





Haberde Erdoğan'ın 'Türkiye olarak son dönemde dürüst ve etkili adımlar attık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Biz Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihi boyutu da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz. Elbette anlaşamadığımız konular var ama üzerinde anlaşabileceğimiz konuların sayısı da az değil' sözü öne çıkarıldı.





Erdoğan'ın Libya mutabakatı için 'Bu bir çatışma alanı değil, iş birliği alanıdır' dediğini aktaran CNN Yunanistan, deniz paktları için ise 'Türkiye fiili durumları kabul etmeyecektir' mesajı verdiğinin altını çizdi.





Ethnos 'Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde hangi konular görüşülecek?' sorusuna yanıt aradı.





Haberde 'Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede, Yunan adalarına vize verilmesi sürecinden, düzensiz göçle ortak mücadeleye kadar pek çok konu ele alınacak' denildi.





"Türk tarafının amacı iş birliğini güçlendirmek"





Maria Zacharaki imzalı haberde 'Türk tarafının amacı başta ekonomik alan olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirmektir. Liderlik düzeyindeki iyi ilişkiler, resmi ziyaretler ve dışişleri bakanları ile diğer bakanlar arasındaki sürekli temaslar, tarafların Atina Deklarasyonu'na bağlılıklarını sürdürdüklerini gösteriyor' yorumu da yer aldı.









Türkçe olarak 'Kazan - kazan' manşetini atan Ta Nea 'Miçotakis Pazartesi günü Ankara'da. Erdoğan'la yeni randevunun amacı Ege'de ikinci sakin bir yaz geçirmek' dedi.





In.gr ise 'Miçotakis-Erdoğan görüşmesi için geri sayım başladı ve her iki tarafın da görüşmelere ve her iki tarafın masaya ne getirmeye çalışacağına ilişkin senaryoları farklılık gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.





Haberde Yunanistan'daki analistlerin 'Kariye Manastırı'nın cami olarak işletilmesini büyük bir zorluk olarak gördüğü yorumuna da yer verildi.







