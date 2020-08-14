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Gündem Yunan şimdi de ABDye sığındı Türkiyeyi Doğu Akdeniz için Pompeoya şikayet edecekmiş
POLİTİKA

Yunan şimdi de ABD'ye sığındı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz için Pompeo’ya şikayet edecekmiş

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz’de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, destekçilerinin arkasına sığınmaya alışıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransa ve İsrail'den sonra ABD’li mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Viyana’ya gitti. Dendias, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye’nin bütün bölge ülkeleri için istikrarı tehdit ettiğini söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tavırları devam ediyor. Kendine yandaş arayan Yunanistan'ın son durağı ABD oldu. Daha önce Fransa ve İsrail'le görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya gelerek Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşecek.

Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek
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Yunanistan İsrail'e sığındı: Netanyahu'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı Yunan'a tam destek

AB'den destek almaya çalışıyor

Yunan medyasının haberine göre; görüşme öncesi açıklarda bulunan Dendias, " "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye’nin bütün bölge ülkeleri için istikrarı tehdit ettiğini söyleyeceğim” ifadelerini kullandı. Yunan hükümeti, Türkiye’nin Doğu Akdeniz sularındaki sondaj faaliyetlerine karşı yaptırım planına AB ülkelerinden destek almaya çalışıyor.

Türkiye'nin adımları sonrası Yunan bakan soluğu İsrail'de aldı
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Yunanistan'ın tek gündemi: Oruç Reis
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Yunanistan'ın tek gündemi: Oruç Reis

Fransa savaş gemisi göndermişti

Daha önce Yunanistan'a destek veren Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttırması ve ortak tatbikat için bölgeye iki savaş gemisi göndermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
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Barış Pınarı Harekatı Doğu Akdeniz'de yeni bir dönem başlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye girdi. Yankısı Doğu Akdeniz'de duyuldu. İtalyan ve Fransız şirketleri, Türkiye'nin kıta sahanlığını gerekçe göstererek 7. parselde sondaj yapmama kararı aldı.

  • Türkiye’nin, Atina’nın Doğu Akdeniz’de kendi suları olarak iddia ettiği bölgeye sismik araştırma gemisiyle beraber savaş gemileri göndermesinin ardından Yunanistan, donanmasını harekete geçirerek Girit Adası’yla Kıbrıs arasındaki sulara savaş gemileri gönderdi ve Türkiye’nin gemilerini geri çekmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakmayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakmayız

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