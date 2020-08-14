Yunan şimdi de ABD'ye sığındı: Türkiye'yi Doğu Akdeniz için Pompeo’ya şikayet edecekmiş

Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri nedeniyle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tavırları devam ediyor. Kendine yandaş arayan Yunanistan'ın son durağı ABD oldu. Daha önce Fransa ve İsrail'le görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya gelerek Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşecek.

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AB'den destek almaya çalışıyor

Yunan medyasının haberine göre; görüşme öncesi açıklarda bulunan Dendias, " "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya Türkiye’nin bütün bölge ülkeleri için istikrarı tehdit ettiğini söyleyeceğim” ifadelerini kullandı. Yunan hükümeti, Türkiye’nin Doğu Akdeniz sularındaki sondaj faaliyetlerine karşı yaptırım planına AB ülkelerinden destek almaya çalışıyor.

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Fransa savaş gemisi göndermişti

Daha önce Yunanistan'a destek veren Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttırması ve ortak tatbikat için bölgeye iki savaş gemisi göndermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Atina’nın Doğu Akdeniz’de kendi suları olarak iddia ettiği bölgeye sismik araştırma gemisiyle beraber savaş gemileri göndermesinin ardından Yunanistan, donanmasını harekete geçirerek Girit Adası’yla Kıbrıs arasındaki sulara savaş gemileri gönderdi ve Türkiye’nin gemilerini geri çekmesini talep etti.