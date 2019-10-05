Gündem Yunan uzmandan çarpıcı SİHA yorumu Rodos kıyılarına gelince anlaşıldı
POLİTİKA

Yunan uzmandan çarpıcı SİHA yorumu: Rodos kıyılarına gelince anlaşıldı

Türkiye son yıllarda yüzde 70'lere varan savunma sanayisindeki yerlilik oranını daha yukarıya çekecek tarihi adımlar attı. SİHA'lardan ATAK helikopterlerine kadar milli üretimler, bölge ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bu gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, "Türk SİHA'ları Afrin'de büyük bir performans gösterdiğinde Yunan basını gerçekleri değil, Erdoğan'ın damadı tarafından yönetilen şirketi tartıştı. Kimse gerçeklere odaklanmadı ancak Türk İHA ve SİHA'ları Rodos Adası yakınlarında uçmaya başladığı zaman bu tehdit olarak hissedildi ve yoğun bir şekilde tartışıldı" ifadelerine yer verdi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türk Deniz Kuvvetleri'ne çok sayıda İHA ve SİHA teslimatı yapılmıştı.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne çok sayıda İHA ve SİHA teslimatı yapılmıştı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yaşanan hareketlilik, yerli ve milli ürünlerin çoğalması bölge ülkelerince yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde milli savaş gemisi TCG Kınalıada'nın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirdiği tören Yunan ve Kıbrıs Rum basınında yankı buldu.

Bu gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, savunma sanayisinde atılan adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeler TSK'nın dışa olan bağımlılığını azaltma adına önemli bir etkiye sahip olacak. Halihazırda TSK'nın envanterinin yüzde 70'ini milli silahlardan oluşuyor. Aynı zamanda Pakistan gibi ülkelere yerli sistemlerini ihraç ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nikolas, savunma sanayisindeki adımların Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini belirterek şunları söyledi:

  • "Türkiye'nin silah ihracatları, Türk diplomasisine sınırsız bir hareket kabiliyeti ve esneklik sağlayacak. Bu durum Türkiye'nin Balkanlardan Karadeniz'e, Ortadoğu'dan Orta Asya'ya kadar önemli bir jeopolitik oyuncu haline getirecektir. Aynı zamanda Afrika'da kurulan üsler Türk etkisini güçlendirecek"

Mavi Vatan tatbikatı ile TSK bölgede gövde gösterisi yapmıştı.

Yunan basını Türkiye'deki gelişmeleri okuyamadı

Yunan ve Kıbrıs Rum basınında, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projesinin ilk dönemlerde ciddiye alınmadığının belirten Nikolas, "Yunan basınında Türkiye'nin silahlanma programı hakkında detaylı konuşan ilk uluslararası ilişkiler bilimcisi bendim. O dönemde Yunanlılar, Türk savunma sanayisinin gerçek kapasitesinin farkında bile değillerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yunan basını gerçekleri Türk SİHA'ları Rodos yakınlarına gelince fark etti"

"Genel olarak, Türkiye'nin çalışmalarını hafife alma eğilimi vardı. Biz tersini söylediğimizde hedef gösterildik. Bayraktar SİHA'ların Afrin semalarında büyük bir performans gösterdiği zaman, Yunan basını SİHA'ların Erdoğan'ın ailesine yakın şirketi tartıştı. Yani konunun özüne odaklanmadı. Ancak Yunanistan, Rodos Adaları yakınlarında 100'den fazla İHA gördüğü zaman bu tehditleri algılamaya başladı."

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
OYNAT 00:55
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı
Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor. Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar katılıyor.


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