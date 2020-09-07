Yunan vekilden Türkiye itirafı: Erdoğan stratejik akıl, Türkiye bölgesel güç

Yunanistan’da Komunist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli SKAİ televizyonunda katıldığı “Ateriastus” programında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanelli Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak, “Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa’ya güvenmekle hata yapıyoruz” dedi.

"KİMSE BİZİ SEVDİĞİ İÇİN YUNANİSTAN'A GELMİYOR"

Milletvekili Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda Fransa’ya güvenmenin hata olduğunu belirterek, “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor” dedi. Kanelli vekil ayrıca, Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olduğunu söyledi.

DHA Yunanistan’da Komunist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli SKAİ televizyonunda katıldığı “Ateriastus” programında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanelli, konuk olduğu SKAİ televizyonunda Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi. Yunanistan’ın Fransa’ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, “Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk.” ifadelerini kullandı.

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"İKİ CİDDİ İLETİŞİM HATASI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi:

“Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel süper bir güç, buna itirazınız olamaz. Türkiye’yi büyük güçler ve NATO süper güç yaptı. Siz Türkiye’nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO’nun İncirlik’teki kimyasal silahlarını göz ardı ediyorsunuz.

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Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar İncirlik’te mi kalacak veya Yunanistan’a Araksos üssüne mi gelecek, bunu gözardı ediyorsunuz. Şimdi pazarlıklarda Türkiye’ye ne 28’inci veya 27’inci civarındaki meridyenden ne verecekler, hangi paralelden neresini verecekler asıl pazarlık bu.

Biz Yunanistan’ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil, hem ana kara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye’yi süper güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pazarlıklar tabii ki yapılacak, ancak biz KKE Partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazarlık konusu olamayacağını defalarca söyledik. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir.” dedi.

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OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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