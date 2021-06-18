Gündem Yunan zulmetti Türk askeri kurtardı Eziyet edip aç susuz ormana bırakmışlar
POLİTİKA

Yunan zulmetti Türk askeri kurtardı: Eziyet edip aç susuz ormana bırakmışlar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." denildi.

Haber Merkezi DHA
Yunan zulmetti Türk askeri kurtardı: Eziyet edip aç susuz ormana bırakmışlar
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 göçmeni Türk askeri kurtardı.

Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı zulüm bitmek bilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." denildi.

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