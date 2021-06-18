Yunan zulmetti Türk askeri kurtardı: Eziyet edip aç susuz ormana bırakmışlar

Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı zulüm bitmek bilmiyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı." denildi.
Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tjl0E9Upbz
Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tjl0E9Upbz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2021