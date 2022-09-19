Yunan zulmü devam ediyor: Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakan Soylu: PKK’nın siyasi örgütü HDP Türk siyasetine şantaj yapmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. HDP'nin 2023 seçimlerinde Türk siyasetine şantaj yaptığını söyleyen Soylu, 'PKK'nın siyasi örgütü HDP Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. CHP ve diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, sessiz kalıyorlar. 'Bizsiz bunu yapamazsanız' diyorlar, sessiz kalıyorlar. 'O koltuklarda oturuyorsanız, o ihaleleri alıyorsanız sebebi biziz' diyorlar, sessiz kalıyorlar.' ifadelerini kullandı.