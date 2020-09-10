Yunan'dan hadsiz açıklama: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Yunanistan yaptığı açıklamalarla Doğu Akdeniz'deki hazımsızlığını sürdürüyor. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan kıta sahanlığında bulunanlar da dahil bölgedeki tüm savaş gemilerini derhal geri çekmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdelediği Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi, tüm dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Başta Yuannistan olma üzere bu keşiften pek çok Avrupa ülkesi rahatsız oldu. Ardı ardına gelen hazımsızlık mesajlarının sonuncusu Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis'ten geldi.
Varvitsiotis, Doğu Akdeniz'deki gerilime değinerek, Avrupa'nın egemenliğinin ve stratejik özerkliğinin tehdit altında olduğunu öne sürerek "AB, derhal bölgede kendisine uygun olan rolü oynamaya başlamalı" dedi.
"Egemenlik haklarının ihlali" dedi
Gerilimin Türkiye tarafından tırmandırılmasına hemen son verilmesi gerektiğini kaydeden Varvitsiotis, gemilerin varlığının egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini savunarak savaş gemileri de dahil tüm Türk gemilerinin derhal bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Varvitsiotis, "Bir sonraki AB toplantısına Ankara'ya kararlılık mesajı verileceğini umuyoruz. Biz Türkiye'yle yapıcı ortaklık konseptine bağlılığımızı korurken Türkiye'nin de tutumunu değiştirmesini, provokasyonlarına ve tehditlerine bir an evvel son vermesini, bu ihtilafın barışçıl şekilde çözülmesini hedefleyen iyi niyetli bir diyalog başlatmasını istiyoruz" diye konuştu.