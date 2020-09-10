Yunan'dan hadsiz açıklama: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay müjdelediği Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi, tüm dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Başta Yuannistan olma üzere bu keşiften pek çok Avrupa ülkesi rahatsız oldu. Ardı ardına gelen hazımsızlık mesajlarının sonuncusu Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis'ten geldi.

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Varvitsiotis, Doğu Akdeniz'deki gerilime değinerek, Avrupa'nın egemenliğinin ve stratejik özerkliğinin tehdit altında olduğunu öne sürerek "AB, derhal bölgede kendisine uygun olan rolü oynamaya başlamalı" dedi.

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"Egemenlik haklarının ihlali" dedi

Gerilimin Türkiye tarafından tırmandırılmasına hemen son verilmesi gerektiğini kaydeden Varvitsiotis, gemilerin varlığının egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini savunarak savaş gemileri de dahil tüm Türk gemilerinin derhal bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

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OYNAT 04:35 Türkiye'nin kaderini değiştirecek enerji filosu: Akdeniz ve Karadeniz'de karış karış petrol arıyorlar Enerji rekabetinde gerilimin merkezi Doğu Akdeniz iken, Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervi ile tüm dünyaya bir sürpriz yaptı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi yalnızca ekonomik boyutuyla değil, stratejik açıdan da epey önemli. Bu keşif Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Peki böylesine tarihi bir buluşa imza atılmasında hangi adımlar etkili oldu? Türkiye'nin kaderini değiştirecek filonun hikayesine gelin birlikte bakalım. BiP'te paylaş

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"İyi niyetli bir diyalog başlatmasını istiyoruz"

Varvitsiotis, "Bir sonraki AB toplantısına Ankara'ya kararlılık mesajı verileceğini umuyoruz. Biz Türkiye'yle yapıcı ortaklık konseptine bağlılığımızı korurken Türkiye'nin de tutumunu değiştirmesini, provokasyonlarına ve tehditlerine bir an evvel son vermesini, bu ihtilafın barışçıl şekilde çözülmesini hedefleyen iyi niyetli bir diyalog başlatmasını istiyoruz" diye konuştu.