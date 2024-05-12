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Gündem

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ankara ziyareti açıklaması: Yakınlaşmayı sürdürmek amaçlanıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirilecek görüşme konusunda yaptığı açıklamada, görüşmenin iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak amacıyla gerçekleşeceğini belirtti.

21:09 - 12/05/2024 Pazar
AA
Kiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.

Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.


Pozitif gündem

Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis de "in.gr" haber portalına verdiği röportajda, pozitif gündemin iki ülke arasındaki mesafenin katedilmesi için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Miçotakis'e yarınki Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Frangoyannis, pozitif gündem kapsamında yatırımlar, gümrük, turizm, spor, eğitim, teknoloji, inovasyon gibi farklı alanlarda işbirliği imkanlarının da değerlendirileceğini aktardı.

Frangoyannis, pozitif gündemle geliştirilen bu işbirliğinin ekonomik kalkınmaya da faydalı olacağını kaydetti.


#Kiryakos Miçotakis
#Yunanistan
#Recep Tayyip Erdoğan
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