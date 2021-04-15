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POLİTİKA AVRUPA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı. Ayrıca Peloni, Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan


Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni’nin Dendias’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye’de

Olumu bir iklim yaratmaya çalışıyoruz

Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

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