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MUĞLA

Yunanistan ölüme itti Türkiye müdahale etti: 18 kişi kurtarıldı 35 kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. 35 düzensiz göçmen ise başka bir botta yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan ölüme itti Türkiye müdahale etti: 18 kişi kurtarıldı 35 kişi yakalandı
Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti.
Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Diğer göçmen olayında ise Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
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Polis ekipleri, 06 DK 4226 plakalı tırın içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı.
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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokakta durdurulan tırın dorsesinde plastik boruların arasına saklanan 150 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
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Otobüslerle Yarımca Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
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Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
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Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir tırın dorsesinde plastik boruların arasına gizlenen 150 düzensiz göçmen yakalandı.


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