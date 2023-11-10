|
Gündem

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'da Bodrum açıklarında bir gurup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

00:26 - 10/11/2023 Cuma
AA
Bodrum açıklarında lastik bottaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir gurup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 87 göçmeni kurtardı.

Öte yandan Bodrum açıklarında görevli sahil güvenlik botları ve radarı tarafından farklı zamanlarda düzensiz göçmenlerin lastik botlarla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Lastik botlardaki 51 yabancı uyruklu, bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#Bodrum
#düzensiz göçmen
#göçmen
#göçmen kaçakçısı
#Muğla
#Sahil Güvenlik
#YUNANİSTAN
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Diyanet Cuma hutbesi metni yayınlandı! 10 Kasım Cuma hutbesi konu başlığı ve içeriği belli oldu mu?