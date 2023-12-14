Yunanistan'a FETÖ'cüleri bırakan kaçakçı motoru arızalanınca enselendi

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göcek'te bir koydan 12 kişilik bir grubu alan K.T. isimli şahıs, aldığı kişileri iddiaya göre, Yunanistan'ın Lindos adasındaki kayalıklara bıraktı.