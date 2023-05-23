|
Gündem

Yunanistan'da hükümet krizi: Miçotakis görevini iade etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun verdiği görevi iade etme kararı aldı. Görevi almaya hazırlanan muhalefetteki Çipras, "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim" dedi.

09:20 . 23/05/2023 Salı
Diğer
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu - Başbakan Kiryakos Miçotakis

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu - Başbakan Kiryakos Miçotakis

Yunanistan'da 21 Mayıs genel seçiminin galibi, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu.

Miçotakis sandıktan birinci çıksa da hükümeti tek başına kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Bunun üzerine Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini verdiği Miçotakis, söz konusu görevi iade etti.

Hükümet kurma görevini iade etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, Sakelaropulu'nun dünkü seçimde ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ı kabul ederek hükümet kurma görevini bu kez de kendisine vereceği belirtildi.

Çipras: Mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim

Çipras ise yayınladığı video mesajda "Zor zamanlarda sorumluluk alıp mücadeleyi terk etmemeyi öğrendim. Buradayım. Ne şimdi terk ediyorum ne de zor bir mücadelenin ortasında." diye konuştu.

Yeni Demokrasi açık ara farkla önde bitirdi

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı. Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

İkinci kez sandığa gidilebilir

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak.

Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.



#Yunanistan
#Miçotakis
#Sakelaropulu
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yurtdışı seçmenden ikinci tur için sandıklara yoğun ilgi: Yurtdışında şu ana kadar ne kadar oy kullanıldı?