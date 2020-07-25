AK Parti'den Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan’da Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi.
Çelik, "Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz" dedi.
"Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar" diyen Çelik, "Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar" ifadelerini kullandı.
Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.
Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...
Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.
Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.
Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...
Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.
Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
- "Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar.
- Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii’nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır.
- Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii’nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil geleceğe ait olduğunu da gösterdi.
- Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya Camii’dir."