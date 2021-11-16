Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Göçmenlerin bulunduğu botları bıçakla delerek Türk karasularına ittiler

Marmaris’te 142 kaçak göçmen kurtarıldı, bir organizatör yakalandı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukale ve Serçe Limanı açıklarında 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Yunanistan askerleri tarafından kaçak göçmenlerin bulunduğu 6 can salı ile 1 zodyak bot, bıçakla delinerek, Türk karasularına itildi.

DHA

Devriye gezen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar sonucu batmak üzereyken 6 can salı ve 1 zodyak botta bulunan 142 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında bir Türk organizatör tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenler kimlik tespiti ardından doktor kontrolünden geçirildi. Çoğunluğu Suriyeli olan Burma, Somali ve Irak uyruklu 142 kaçak göçmen işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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Gözaltına alınan Türk organizatörün balıkçılık yaptığı ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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