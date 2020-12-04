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Gündem Yunanistandan Kılıçdaroğluna övgü Muhalefet lideri "Libyaya giden Türk gemisinin aranması haklıydı" dedi
POLİTİKA

Yunanistan'dan Kılıçdaroğlu'na övgü: Muhalefet lideri "Libya'ya giden Türk gemisinin aranması haklıydı" dedi

Libya’ya giden Türk gemisinin hukuk dışı bir şekilde aranması olayında Türkiye’yi suçlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yunanistan medyasında manşet oldu. Greek City Times, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle okuyucusuyla paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Greek City Times'in paylaşımı.
Greek City Times'in paylaşımı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada, Akdeniz'de Türk gemisinin, Alman fırkateyi tarafından hukuk dışı şekilde aranması olayında Türkiye'yi suçlamıştı.

Türk gemisindeki hukuk dışı aramanın emrini veren isim: Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos
DÜNYA
Türk gemisindeki hukuk dışı aramanın emrini veren isim: Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos

Kılıçdaroğlu, ilgili Avrupa ülkelerinin söylemlerine benzer şekilde "Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini, Yunan medyasından Greek City Times, manşetine taşıdı. "Türk muhalefeti: Yunan komutan Libya'ya giden Türk gemisini aramakta haklıydı" ifadeleriyle haberi okuyucusuyla paylaşan Greek City Times, CHP liderine övgüler düzdü.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


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