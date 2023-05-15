Yunanistan'dan seçim hazımsızlığı: Erdoğan'ın saltanatı bitmedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan seçim yorumu geldi. Dendias, Türkiye'de Pazar günü yapılan ve görevdeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk tur oylamada beklenenden daha iyi performans göstermesine karşın salt çoğunluğun altında kalarak ikinci tura yol açan Türkiye seçimlerinin sonucuna tepki gösterdi.

SONUCU SİNDİREMEDİ

Alpha Radio'ya konuşan Dendias, Batılı tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini belirtti. Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve kamuoyu yoklamaları yoluyla doğru bir şekilde ölçmeyi zorlaştırdığını vurguladı.

Dendias, "En iyi sonuçlar için her zaman umutluyuz, ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlıyoruz" dedi.







