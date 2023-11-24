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Yunanistan'ın Bodrum açıklarında ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Semih Bozkuş
00:53 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bodrum açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ölüme terk ettiği 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 56 göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

#Bodrum
#can salı
#Kurtarma
#Muğla
#Sahil Güvenlik
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