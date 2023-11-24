Yunanistan'ın Bodrum açıklarında ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ölüme terk ettiği 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.