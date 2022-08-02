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POLİTİKA

Yunanistan'ın gözü Türkiye'nin iletişim modelinde

Türkiye'yi ve Türkler'in başarılarını gündeminden düşürmeyen Yunan basını bu kez de Türkiye'nin iletişim modeline göz dikti. Yunan Kathimerini Gazetesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u örnek göstererek 'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' başlıklı bir yazı yayınlandı. Gazetenin bu yazısı Yunan basınında büyük yankı uyandırdı

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Yunanistanın gözü Türkiyenin iletişim modelinde
Yunanistan'ın gözü Türkiye'nin iletişim modelinde

Türkler'in her başarısını adım adım takip eden Yunanistan şimdi de Türkiye İletişim Modelini araştırıyor.

Yunan Kathimerini gazetesinde “Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz” başlıklı bir yazı yayınlandı.

Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi öğretim üyesi Sotiris Serbos, Fahrettin Altun’un 24 Temmuz’da Kathimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun’un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen ve bölgesel etkinliği artan Türkiye’de, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğu belirtilen yazıda, Fahrettin Altun’un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin, Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Yunanistan’ın da bu alandaki zaafını tedavi etmek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilen yazıda, “Altun’un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için, geçmişe kıyasla daha orantısız bir şekilde ilerliyor. Türkiye’nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz.” denildi.

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