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Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi. Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.

08:12 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını.

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını.

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi.


Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.


Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.



Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya,
"Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı."
dedi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.



Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangın ürkütücü boyutlara ulaştı
Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangın ürkütücü boyutlara ulaştı

Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi. Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu. Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.


#Yunanistan
#Rodos Adası
#Korfu Adası
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